"Уничтожен командный пункт, много убитых": волонтер рассказал о блестящей операции бригады ВСУ на Луганщине

26 марта 2019, 15:29

На Донбассе работали "глаза в небе" украинских бойцов, отметил активист.

Волонтер сообщил, что на Луганщине уничтожен вражеский командный пункт, 6 убитых
На Луганщине уничтожен вражеский командный пункт, 6 убитых, сообщил волонтер / Скриншот видео с youtube.com

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что в Луганской области воины боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины уничтожили командный пункт противника.

Вражеский командный пункт уничтожен на окраине небольшого поселка, из которого "давно выгнали" местных жителей, написал активист в Facebook.

По его данным, в результате удара по командному пункту противник понес потери — убиты 6 человек, а 4 — ранены.

"Блестящая операция!.. Старались все сделать очень аккуратно и по возможности не обнаружить себя. Работали наши "глаза в небе" — квадрокоптеры и беспилотники. Работала разведка. Работали наблюдатели на позициях", — отметил Мысягин.

Волонтер добавил, что сведения собирали и тщательно анализировали. "Ждали момента, когда на командном пункте одновременно будет большое количество людей. А потом наступило время "X" и операция началась. Были подняты квадрокоптеры для точной корректировки огня. Несколько минут — и от командного пункта ничего не осталось", — подчеркнул активист.

Волонтер сообщил, что на Луганщине уничтожен вражеский командный пункт, 6 убитых
На Луганщине уничтожен вражеский командный пункт, 6 убитых, сообщил волонтер / Скриншот с facebook.com/Юрий Мысягин

Также волонтер опубликовал видео, на котором запечатлено, как на Луганщине был уничтожен командный пункт врага.

Напомним, на востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть Донбасса вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014-го на востоке украинского государства началась антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее стартовала операция Объединенных сил. 

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки нашей страны, уничтожены около 450 боевиков.

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Донбасс боевики потери Юрий Мысягин
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