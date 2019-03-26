"От снега до тепла": синоптики спрогнозировали серьезное потепление в Киеве

В Киеве 30 и 31 марта серьезно потеплеет, спрогнозировали синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в среду днем, 27 марта, в Киеве максимальная температура воздуха составит +5 градусов, 28-го — +8, 29-го — +11, а 30 и 31 числа — +14.

В среду в столице днем и ночью прогнозируется мокрый снег, в четверг ночью также ожидается мокрый снег, а с пятницы по воскресенья осадки не прогнозируются, сообщили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, 27 марта ночная температура составит -1…+1, а дневная — +3…+5 градусов.

Потом днем температура начнет постепенно повышаться, а ночью — немного снизится — 28 марта ночью прогнозируется -1…-3, днем — +6…+8, а 29-го — ночью -1…-3, днем — +9…+11 градусов.

В Укргидрометцентре отметили, что 30-31 марта в Киеве ночная температура составит +3…+5 градусов, а дневная — +12…+14.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине холодный период может закончиться 5-6 апреля. Эксперт говорил, что в нашей стране температура резко взлетит в мае.