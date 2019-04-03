Добрались и туда: В Николаеве декоммунизировали хлеб

Тот самый "Стахановский" хлеб / Novosti-n

В Николаеве сотрудники хлебозавода №1 декоммунизировали хлеб "Стахановский", переназвав его "Галицким"

Об этом сообщает местный портал Новости-N. По данным журналистов, на завод поступило письмо от заместителя главы Николаевской ОГА Вячеслава Боня.

"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель главы Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки". В частности они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич начальник сектора социалистического соревнования. Они нам целое письмо прислали по этому поводу" - заявили сотрудники предприятия.

Также известно, что новое название для бывшего "Стахановского" хлеба пришлось придумывать самим сотрудникам завода.

Напомним, что в 2016 году Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала 38 населенных пунктов Луганской области, в том числе и находящиеся под контролем боевиков ЛНР (Свердловск в Довжанск, Стаханов (названный в честь героя советской трудовой пропаганды - шахтера-передовика Алексея Стаханова) в Кадиевку, Краснодон в Сорокино, Красный Луч в Хрустальный).

Позднее историк Георгий Касьянов объяснил, почему украинская декоммунизация не имеет ничего общего с европейской.

