Мороз и солнце: прогноз погоды на пятницу обещает украинцам нюансы

Какой будет погода в Украине / sunhome.ru

Погода 5 апреля в Украине в пятницу выдастся солнечной и теплой.

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook отметила, что из погодных неприятностей стоит ждать разве что усиления ветра на западе (до 15-18 м/с) и дождей на Волыни, в Ровенской и Житомирской областях.

Ближайшей ночью ожидаются морозы до -3 градусов, максимум термометры покажут +3 градуса. Зато днем воздух прогреется до +15 градусов. Немного прохладнее – до +12 градусов – будет в Сумской и Харьковской областях.

Погода в Украине на выходных, 6-7 апреля, ожидается теплой, но на Благовещение 2019 возможны дожди на западе и на севере страны.

Погода в Киеве 5 апреля ожидается солнечная. Термометры покажут от 0 до -2 градусов ближайшей ночью до +12 градусов завтра днем.

Напомним, в Киеве отопительный сезон будет завершен с субботы, 6 апреля. Власти столицы приняли такое решение, основываясь на прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщалось, тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы. Синоптики прогнозируют всю неделю температуру не выше +14 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.