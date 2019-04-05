"Отступление нулей": синоптики рассказали о погодных приятностях в Киеве на выходных

В Киеве на выходных днем будет до +15, спрогнозировали синоптики

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье, 6-7 апреля, днем максимальная температура воздуха составит +15 градусов.

В столице в ночь на пятницу, 5 апреля, температура была 0…+2, а на выходных не будет "нулей", говорится на сайте Гидрометцентра.

В Киеве 6-7 апреля ночью температура может составить +2…+4 градуса, а днем — +13…+15. На выходных не ожидаются осадки, прогнозируется переменная облачность и юго-восточный ветер, 5-10 м/с.

В Киеве на выходных днем будет до +15, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

В понедельник, 8 апреля, в городе ожидается небольшое повышение температуры воздуха, днем и ночью прогнозируются дожди. Ночная температура может составить +5…+7, а дневная — +14…+16.

В Киеве на выходных днем будет до +15, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптики спрогнозировали, что в Украине в первые две недели апреля прогнозируются осадки, а потом ожидаются "летние деньки" — температура воздуха может превысить +20, но местами возможны ливни.

Народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране на Вербной неделе — 15-21 апреля, будет похолодание, ожидается очень ветреная погода, а перед Пасхой (Воскресение Христово, в 2019-м отмечается 28 апреля) прогнозируется резкое потепление.