Подставьте нос солнцу: синоптик пообещал украинцам метеоподарки на выходные

Погода порадует людей сухим теплом и солнцем / facebook.com/marektv

Погода в Украине 6 и 7 апреля порадует людей сухим теплом и солнцем. К слову, подставить нос солнцу – главная рекомендация синоптика Натальи Диденко.

Температурные плюсы ожидаются даже ночью – до +8 градусов. Минуса прогнозируются лишь на востоке.

Днем воздух прогреется до +17 градусов, а на юге и Закарпатье – даже до +19 градусов.

Из погодно-неприятного – разве что порывистый ветер.

Погода в Киеве 6 и 7 апреля, на Благовещение 2019, также будет солнечной и теплой – до +15 градусов максимум.

Напомним, в Киеве отопительный сезон будет завершен с субботы, 6 апреля. Власти столицы приняли такое решение, основываясь на прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщалось, тепло откладывается до выходных: антициклон принесет ночные морозы. Синоптики прогнозируют всю неделю температуру не выше +14 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Вербной неделе – 15-21 апреля – будет похолодание, ожидается очень ветреная погода.

Напомним, климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.