В Минобороны закупили "рюкзаки Авакова" вдвое дешевле

В Минобороны нашли рюкзаки дешевле, чем ранее Александр Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Министерство обороны Украины в марте 2019 года сделало закупку рюкзаков для военнослужащих на 36,2 миллиона гривен.

Как сообщают Наші гроші со ссылкой на систему Прозорро, до августа текущего года в армию поставят 22 тыс. индивидуальных боевых рюкзаков видов 3 (Black) и 5 (украинский пиксель ММ-14) по 1646 гривен за штуку.

Отмечается, что в марте 2019 года воинская часть 1471 ГПСУ заказала рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) 1639 гривен за одну единицу. По приблизительно аналогичным ценам Минобороны заказывало рюкзаки в 2017 и в 2018 году.

Журналисты отмечают, что в 2015 году МВД заказывало рюкзаки по 2900 гривен за штуку. В НАБУ тогда утверждали, что себестоимость одной единицу товара составляет 555 гривен. Тогда в причастности к недобросовестному тендеру обвинили Александра Авакова, сына главы МВД Арсена Авакова. Однако САП после расследования закрыла дело против Авакова-младшего.

Как ранее сообщалось, закупленные МВД Украины по завышенной цене 5 тыс. рюкзаков, известные как "рюкзаки Авакова", не поступили на обеспечение Национальной гвардии Украины.

Напомним, в 2015 году в Сети появилась видеозапись, на которой люди, похожие на сына министра внутренних дел и бывшего замглавы МВД, обсуждают детали коррупционной сделки по закупке рюкзаков для ведомства.