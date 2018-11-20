Не доехали: в Нацгвардии заявили о пропаже "рюкзаков Авакова"

20 ноября 2018, 12:04

Сумма ущерба составила 14 миллионов гривен.

"Рюкзаки Авакова" / УНИАН

Закупленные МВД Украины по завышенной цене 5 тыс. рюкзаков, известные как "рюкзаки Авакова", не поступили на обеспечение Национальной гвардии Украины (НГУ).

Об этом заявил замком НГУ по тылу генерал-майор Олег Кулик в интервью "Украинским новостям".

"Куда делись эти рюкзаки? Они не попали в Нацгвардию... У нас их нету. На обеспечение Национальной гвардии Украины рюкзаки по закупке Министерства внутренних дел не поступали", - сказал он.

В 2015 году в Сети появилась видеозапись, на которой люди, похожие на сына министра внутренних дел и бывшего замглавы МВД, обсуждают детали коррупционной сделки по закупке рюкзаков для ведомства.

Читайте такжеДело в рюкзаке, или Что стоит за борьбой с коррупциейВ октябре 2017 года НАБУ задержало Александра Авакова, Сергея Чеботаря и Владимира Литвина. В ноябре стало известно, что ключевое вещественное доказательство по делу, видеозапись переговоров подозреваемых, уничтожено. Сумма ущерба составила 14 миллионов гривен.

В июле 2018 года Специальная антикорупционная прокуратура (САП) Украины закрыла дело о поставках рюкзаков. Вину взял на себя Владимир Литвин. Его фирма, по версии следствия, победив в тендере, изготовила некачественные рюкзаки и по поддельным документам поставила их МВД Украины. Литвина приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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Украина Нацгвардия МВД НГУ дело рюкзаков
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