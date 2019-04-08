"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой

Бойцы ВСУ / УНИАН

Бойцы ВСУ целиком и полностью ликвидировали укрепленную позицию боевиков в районе Ясиноватской развязки в зоне ООС.

Видеоролик боя в Сети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"По данным разведки, двое оккупантов присоединились к рядам "200-й бригады", еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия пылали целые сутки", − написал он.

По его словам, украинские военнослужащие обстреляли позицию оккупантов, когда на ней дежурили боевики.

Напомним, ранее "Штирлиц" рассказал о том, как украинцы ликвидировали пулеметную точку боевиков, а также показал то, как ВСУ ювелирно стирают с лица земли блиндаж боевиков.