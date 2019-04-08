"К "200-й бригаде": В Сети опубликовали видео разрушения позиции боевиков под Ясиноватой

Краткий, но яростный бой произошел в тот момент, когда боевики дежурили на позиции.
Бойцы ВСУ целиком и полностью ликвидировали укрепленную позицию боевиков в районе Ясиноватской развязки в зоне ООС.
Видеоролик боя в Сети опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
"По данным разведки, двое оккупантов присоединились к рядам "200-й бригады", еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия пылали целые сутки", − написал он.
По его словам, украинские военнослужащие обстреляли позицию оккупантов, когда на ней дежурили боевики.
Напомним, ранее "Штирлиц" рассказал о том, как украинцы ликвидировали пулеметную точку боевиков, а также показал то, как ВСУ ювелирно стирают с лица земли блиндаж боевиков.