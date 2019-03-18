"Минус еще одна пулеметная точка": "Штирлиц" рассказал о новых бедах боевиков

В результате ответного огня на Донбассе ликвидирована еще одна пулеметная точка, сообщил офицер ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе украинские воины открыли ответный огонь по боевикам и уничтожили еще одну их пулеметную точку и укрепление.

В результате ответного огня, по данным разведки, был уничтожен один террорист, написал офицер в Facebook.

"Адекватный ответ... В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметная точка противника и укрепление", — отметил "Штирлиц".

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.