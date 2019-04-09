Украина получила крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров

Крылатая ракета Нептун / СНБО Украины

Украина располагает высокоточными крылатыми ракетами с дальностью полета более тысячи километров, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как подчеркнул глава государства в эфире Свободы слова на телеканале ICTV, новые ракеты способны нести боевую нагрузку в 150 килограмм.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять", - подчеркнул президент.

Кроме того, Порошенко отметил, что Украина получила возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км.

"Эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области на полигоне успешно завершились испытания крылатой ракеты Нептун.