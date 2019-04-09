Трагедия в Донецкой области: при разминировании прогремел взрыв, есть погибший и раненые

На линии разграничения в Донецкой области прогремел взрыв / flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Во вторник, 9 апреля, в "серой зоне" на линии разграничения в Донецкой области при разминировании прогремел взрыв, в результате есть погибший.

Как сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, жертвой стал пиротехник, осуществлявший разминирование территории у водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс, еще двое пиротехников получили ранения.

Трагедия произошла неподалеку села Зайцево Бахмутского района Донецкой области.

"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Олег Бойцов, ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Дмитрий Слепкань и старший сержант службы гражданской защиты Евгений Бескоровайный", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны назвали число военных, погибших за год от подрыва мин на Донбассе.