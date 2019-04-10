Ученый спрогнозировал снесение Крымского моста

Крымский мост может быть снесен в результате извержения грязевого вулкана, предупредил ученый / fkutaman.ru

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что построенный РФ мост через Керченский пролив в захваченный Крым может быть снесен в результате извержения грязевого вулкана.

Возле Крымского моста находится грязевой вулкан, который проявляет активность примерно раз в 80 лет, рассказал ученый Апострофу.

Собеседник подчеркнул, что Керченский мост построен на полутвердых глинах, которые "дышат" и деформируются.

"…Недавно по телевидению показывали, что в Азовском море, вероятно, сработал грязевой вулкан — рыбаки пришли ловить рыбу, а там двухметровые глыбы глины вышли со дна моря и колоссальный глиняный массив стал на берегу", — отметил он.

По словам Медовара, "там такая мощь, что мост будет просто снесен".

Читайте такжеТука назвал возможные последствия обрушения Крымского мостаНапомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года. Весной 2018-го — 15 мая — прошло открытие автодорожной части сооружения. СМИ писали, что при строительстве Керченского моста допустили ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

Позже в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщили, что Крымский мост смещается.