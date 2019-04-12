С Днем космонавтики 2019: в чем вклад Украины в праздник и яркие поздравления

По решению Международной авиационной федерации, во всем мире 12 апреля отмечается космический праздник – День авиации и космонавтики.

Эта дата непосредственно связана с первым полетом человека в космос: именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле Восток-1 впервые в истории человечества совершил орбитальный облет вокруг Земли. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут.

Читайте такжеРоссийские спутники связи задержатся на Земле из-за санкций УкраиныСтоит отметить, что основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Украина сыграла "главную роль" в развитии космической отрасли СССР.

Что касается современного этапа, то Украина задумала построить базу на Луне. Соответствующему комитету предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации.

Также Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос. Кабинет министров Украины уже одобрил проект меморандума.

Напомним, в ноябре 2018 года созданная при участии украинских специалистов ракета NASA улетела в космос. Украинцы разработали и создали первую ступень космического корабля.

А если говорить о человечестве в целом, то известный специалист по физике и футуризму Митио Каку уделил много внимания "переделке" под нужды землян Марса.

"Прежде всего, мы должны выкопать лед. На Марсе его достаточно много. Лед прекрасно подходит для добычи питьевой воды. Можно расщеплять его на водород для ракетного топлива и кислород для дыхания. Поэтому первое, что поселенцы должны сделать – это основать шахтерскую колонию, которая будет добывать лед. После этого можно ввести аграрное производство", − считает Каку.

День космонавтики: поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю высоких и счастливых полетов в жизни, интересных и важных открытий в деятельности, оптимистичного настроения и верных настроек только на победу, чудесных идей и постоянного покорения все новых и новых просторов таинственного космоса.

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Поздравляю с Днем космонавтики! Желаю всегда двигаться вперед, взлетать до небес от счастья и не упускать успешных возможностей. Не унывай и почаще улыбайся! Здоровья и долгих лет! И побольше победных взлетов в карьере и по жизни!

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Поздравляю с праздником высоких и красивых полетов, со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю невероятного прилива сил и постоянного потока интересных мыслей, желаю непрерывного успеха в деятельности и громкой славы в этой отрасли. Пусть жизнь прекрасно сочетает удачные взлеты, счастливые полеты и благополучные приземления.

Стихи на День космонавтики

В День космонавтики желаю

Взлетать от счастья только вверх,

Пусть радости не будет края,

И ждет тебя только успех!

Пускай небесные просторы

Легко и просто покорятся!

Ты без проблем свернешь все горы,

Лети, не ведая препятствий!

***

Пусть успех вас звездный ждет,

Прочь уходят все ненастья.

Неземных лишь вам высот,

Лишь заоблачного счастья!

Солнце пусть для вас сияет,

А восторг горит в глазах,

И любовь пусть окрыляет

Да возносит в небеса!

***

С Днем авиации и космонавтики,

Поздравить я спешу,

Небесные просторы,

Я может, покорю!

Пусть небо будет ясным,

Не будет бед и зла,

Тебе желаю счастья,

Гармонии, добра!

День космонавтики: вітання

В день авіації і космонавтики

Я від душі вам хочу побажати

Знову зануритися в простори галактики,

Щоб до кінця її таємниці пізнати.

Якщо серйозно – то щастя і радості,

І залишатися таким же завжди.

Щоб діставалися від життя лише солодощі,

А невдачі пішли в нікуди!

***

Із Всесвітнім днем авіації і космонавтики! Від щирого серця зичу щастя, міцного здоров'я, невичерпної енергії, творчих сил та успіху у вашій діяльності, нових звершень у справі служіння українському народові.

***

До Сонця в небо ви летите

І впасти не боїтеся.

Космонавти і пілоти –

Немає небезпечнішої роботи!

Вашу сміливість вихваляємо,

Зі святом щиро вітаємо!

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Яскраві успіхи космонавтики - закономірний результат самовідданої праці багатьох тисяч людей, десятків трудових колективів, які роблять все від них залежне в ім’я прогресу космічної галузі. Вітаю вас зі святом! Бажаю вдалих злетів і перемог! Нехай Бог Вас оберігає як на Землі, так і в космосі.

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З днем авіації вітаю вас,

Погоди льотної вам завжди бажаю,

Посадок м'яких, щасливих злетів,

Успішних вам завжди польотів.

***

Нехай Ваші помисли будуть такими чистими як небо, вчинки такими ж яскравими як далекі космічні зірки, а життя щасливим та довгим як сам всесвіт!