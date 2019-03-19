"В космос и на Марс": Известный физик спрогнозировал ближайшее будущее человечества

Панорама Марса / fainaidea.com

Известный специалист по физике и футуризму Митио Каку в своей новой книге, посвященной будущему человечества, уделил много внимания "переделке" под нужны землян Марса.

Об этом сообщают журналисты американского портала CBC.

"Прежде всего, мы должны выкопать лед. На Марсе его достаточно много. Лед прекрасно подходит для добычи питьевой воды. Можно расщеплять его на водород для ракетного топлива и кислород для дыхания. Поэтому первое, что поселенцы должны сделать – это основать шахтерскую колонию, которая будет добывать лед. После этого можно ввести аграрное производство", − считает Каку.

По мнению ученого, лишь генетически модифицированные водоросли и зерновые культуры смогут приносить урожаи даже в атмосфере Марса, состоящее в основном из углекислого газа. Поэтому аграрная промышленность на Красной планете может быть самодостаточной.

В целом, полагает Каку, только благодаря проектам вроде терраформирования Марса человечество может "вырваться из оков Земли" и продолжить свое существование еще миллионы лет.

Напомним, ранее лизайнер показала, как бы выглядели носы людей, колонизировавших Марс. До NASA обнаружило на Красной планете органические молекулы.

