Сегодня Марс рекордно приблизится к Земле. Онлайн-трансляция

Не успели притупится воспоминания о кровавом лунном затмении, как на подходе новое красочное явление: 31 июля Марс приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние в 57,5 млн километров. В последний раз так близко к нам планета "подбиралась" в августе 2003 года.

В итоге красная планета станет самой яркой "звездой" на нашем небосклоне, пишет журнал Sky&Telescope.

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Полюбоваться на Марс все желающие смогут сразу после заката Солнца. Причем телескопы им не понадобятся, сделать это можно и невооруженным глазом. А вот с телескопом земляне и вовсе увидят Марс в масштабе, аналогичном спутнику Земли.

"Близость" Земли и Марса продлится весь август, расстояние между планетами начнет стремительно увеличиваться лишь в сентябре.

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В следующий раз Марс подойдет к Земле настолько близко 16 сентября 2035 года.

Напомним, астрологи прогнозируют президенту Беларуси Александру Лукашенко серьезные проблемы как в сфере здоровья, так и в политических делах.