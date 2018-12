Дизайнер показала, как бы выглядели носы людей, живущих на Марсе: причудливые фото

Польский дизайнер Марта Флисиковска проилюстрировала, как бы выглядел человеческий нос, если бы мы жили на Марсе. В своем проекте Who Nose Марта создала три модели носа, и распечатала их на 3D-принтере.

При разработке моделей "марсианских" носов Флисиковска учитывала особенности марскианского климата: температуру воздуха, большее количество ультрафиолета и низкое давление, передает издание Journal of Science and Technology of the Arts.

По словам дизайнера, в случае колонизации других планет нос в течение какого-то времени адаптируется и под климат новой местности, если допустить, что люди будут дышать без помощи вспомогательных устройств.

Первый нос имеет две пары ноздрей – для эффективного согревания воздуха, второй нос обустроен специальной "юбочкой", чтобы усиливать звуки, а третий нос плоский – он более приспособлен к ношению шлема, и защищает от Солнца.

Ранее появилось фото взрыва Нибиру – какая планета на очереди.