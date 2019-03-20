Украина совместно с Нигерией начнет исследовать космос

Украина и Нигерия будут вместе бороздить космическое пространство / фото: NASA

Украина в ближайшем будущем подпишет с Нигерией меморандум о совместной работе в сфере исследования космоса.

Как сообщают Українськi новини, соответствующее распоряжение от 27 февраля принял Кабинет министров.

В правительстве уже одобрили проект меморандума, необходима подпись председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.

В документе указано, что Украина совместно с Нигерией начнет исследование космического пространства. Речь идет о астрофизических и планетарных анализах, дистанционном зондировании Земли, а также разработки в сферах космической метеорологии и коммуникации, спутниковой навигации.

Авторы меморандума убеждены, что сотрудничество между Украиной и Нигерией будет способствовать продвижению украинской космической отрасли на мировом рынке и сделает ее привлекательной для иностранных инвесторов.

Напомним, три российских спутника связи Гонец-М не будут в мае запущены с космодрома Плесецк из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства в связи с санкциями.