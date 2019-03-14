Российские спутники связи задержаться на Земле из-за санкций Украины

Украинские детали из-за санкций не могут попасть в Россию / Фото: Khrunichev.ru

Три российских спутника связи Гонец-М не будут в мае запущены с космодрома Плесецк из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

Как сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, запуск будет перенесен на июнь.

Инсайдер сообщил, что предназначавшийся для запуска космических аппаратов разгонный блок Бриз-КМ еще не транспортировали в Плесецк. Он находится в московском Центре Хруничева, поскольку специалисты ждут прибытия украинских комплектующих.

Читайте такжеВпервые в истории две женщины выйдут в открытый космосПланировалось, что для запуска космических аппаратов задействуют резервную технику, предназначавшуюся для старта ракет Рокот. Однако Минобороны России не осуществило вовремя передачу, поэтому запуск спутника в июне может не состояться и также будет перенесен на неопределенный срок.

Как известно, из-за санкций Украины Роскосмос" с 2017 года не может запустить спутники Гонец-М. Система управления для разгонника выпускается украинским заводом Хартрон в Харькове.

Напомним, в Казахстане на космодроме Байконур украинские специалисты провели работы по устранению неисправности в системе управления российской ракеты Союз-ФГ.