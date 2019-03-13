На Байконуре украинские специалисты починили систему управления российского Союза-ФГ

К починке Союз-ФГ причастны украинцы / Фото: federalspace.ru

В Казахстане на космодроме Байконур украинские специалисты провели работы по устранению неисправности в системе управления российской ракеты Союз-ФГ.

Украинцы реализовали ремонт совместно с российскими коллегами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты украинского предприятия лично принимали участие в замене неисправного прибора и кабеля системы управления ракеты", - сказал собеседник.

Отмечается, что неполадки были выявлены во время комплексных испытаний на земле. В связи с устранением неисправности освящение Союза перенесли с 13 на 14 марта.

Как известно, систему управления Союз-ФГ производит украинское предприятие Хартрон. Российская сторона до конца года собирается запустить Союз-2.1а с собственным блоком управления.

Напомним, комиссия "Роскосмоса" обнародовала предварительные результаты расследования аварии космического корабля "Союз-ФГ", который совершил аварийную посадку сразу после взлета.