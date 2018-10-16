В России нашли украинский след в крушении ракеты "Союз"

В российской ракете присутствовали украинские составляющие / Хабр

Потерпевшая крушение при запуске с Байконура ракета "Союз-ФГ" была оснащена произведенной в Украине системой управления.

"Система управления ракеты-носителя "Союз-ФГ" была разработана в СКБ "Полисвит" и изготовлена в ГНПП "Коммунар". Оба предприятия расположены в Харькове", - цитирует Интерфакс одного из сотрудников Байконура.

Отмечается, что расследованием инцидента занимается комиссия, которая предварительно рассматривает две версии случившегося.

"Среди возможных версий рассматривается отказ центрального датчика. Предварительно, один из боковых блоков первой ступени столкнулся с центральным блоком из-за того, что пирозамок не сработал и не открыл крышку реактивного сопла бака окислителя, с помощью которого боковой блок должен при отделении уводиться от центрального блока", - говорится в сообщении.

Также комиссия рассматривает вероятность диверсии при подготовке ракеты к запуску.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур. Аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана.