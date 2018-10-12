Путин наступает на советские грабли - политолог

Игорь Эйдман уверен, что Россия скоро надорвется, как и СССР

Известный российский политолог Игорь Эйдман считает, что Россию может ждать судьба СРСР.

"Российские военные засветились в боевых действиях уже в четырех странах: Украине, Сирии, ЦАР и Ливии. Это напоминает ситуацию начала 80-х когда. Незадолго до краха СССР советские ихтамнеты участвовали в конфликтах в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Ливане, Мозамбике.Бородатый Солженицын истерил тогда, что свободный мир теряет страну за страной и скоро большевики сожрут мягкотелый Запад. Хитрованы из НТС разводили американцев на бабки, рассказывая о глубоко законспирированной сети своих сторонников в России, рассчитанной на десятилетия подпольной борьбы с коммунизмом. Знаменитый писатель и философ А. Зиновьев говорил, что СССР устойчивей, чем любая другая страна мира. И только скромный диссидент Амальрик уже давно написал книгу "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?"", - пишет Эйдман в своем Facebook.

Политолог отметил, что Россия "шагает в ту же канаву, куда в свое время свалился на первый взгляд могучий и непобедимый СССР".

"История повторяется. Путин наступает на старые, еще советские грабли. Просуществует ли Российская Федерация в современном виде хотя бы до 2024 года или надорвется в конфликтах по всему миру и в разорительной гонке вооружений?", - задается вопросом политолог.

Ранее Эйдман рассказал, почему Путин приказывает ликвидировать россиян, бежавших от режима.