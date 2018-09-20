"Они ему кайф ломают": политолог рассказал, за что Путин приказывает убить неугодных

Игорь Эйдман уверен, что покушаются на тех, кто вызывает личную ненависть Путина

Путин приказывает ликвидировать тех, кто переходит дорогу ему, и его России - как любой диктатор, Путин ассоциирует себя со всей страной. Так, очередной (но не последней) жертвой режима стал Петр Верзилов - врачи в Германии выдали официальное заключение о том, что он был отравлен; следует помнить, что санкцию на политическое убийство со времен СССР всегда дает только первое лицо, рассказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

"Сталин лично приказал убить Троцкого, Михоэлса, Коновальца. Согласно воспоминания Судоплатова санкцию на убийство епископа Теодора (Ромжи) Хрущев также выпросил лично у Сталина. Есть все основания полагать, что эта традиция сохранилась — приказ об убийстве Литвиненко, Немцова, Вороненкова, отравлении Кара-Мурзы младшего, Скрипалей, Верзилова и т.д. также отдал лично Путин. Что объединяет этих людей? Они могли сильно разозлить диктатора", - пишет в Facebook Эйдман.

"Немцов - его материл в прямом эфире. Кара Мурза "стучал" на него американцам. Литвиненко, Вороненков и Скрипаль "предали" родные спецслужбы. Верзилов мог разозлить Путина своей отличной акцией во время финала чемпионата мира по футболу. Он смазал пафос помпезного мероприятия, вероятно "сломал Путину кайф". Думаю, диктатор был просто в бешенстве "от такой наглости". И решил его наказать", - объяснил он причины некоторых громких убийств и покушений.

Кроме того, Эйдман перечислил тех, кто в будущем, вполне вероятно, может стать следующей целью кремлевских киллеров.

"1. Билл Браудер. Путин его ненавидит. Это практически "Троцкий сегодня". Наиболее активный критик Кремля на Западе. Думаю, диктатор давно бы его убил, но сделать это "чисто" (как Березовского) не представляется случай, а "грязно" — боится (будет мегаскандал). Вполне возможно, что российские спецслужбы просто ждут удобного случая устранить Браудера... 2. Алексей Навальный. "Этого персонажа" Путин тоже явно ненавидит. В отличие от Браудера Навального убрать несложно, но это грозит непредсказуемыми последствиями, вплоть до резкого обострения конфликта властей с молодыми горожанами. Однако Путин может в какой-то момент решить, что Навальный перешел красную черту, а убить его удобнее, чем надолго посадить.... 3. Банкир Сергей Пугачев. Для Путина он - предатель. Принадлежал к достаточно близкому кругу, а сейчас сдает западным СМИ их общие тайны", - пишет Эйдман.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.