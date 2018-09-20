Отравление Скрипалей: экс-посол США в России спрогнозировал последствия для Москвы

20 сентября 2018, 04:49

По мнению Макфола, в связи с инцидентом Западу необходимо продолжать вводить санкции против России.

Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта
"Отравители" Скрипалей Руслан Боширов (слева) и Александр Петров / Metropolitan Police

История с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не будет иметь катастрофических последствий для правления президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Такое мнение выразил экс-посол США в России, дипломат Майкл Макфол, передает "Новое время".

"Я просто не понимаю этой стратегии. Но не думаю, что история с отравлением Скрипалей приведет к краху кремлевского режима - слишком много людей внутри России верят Путину. Он контролирует медиа, а тех, кто хочет знать правду не так много. Это трагедия автократии", - считает Макфол.

Он предполагает, что в связи с инцидентом Западу необходимо продолжать вводить санкции против России, хотя серьезный эффект от них может наступить через "много лет".

"Санкции против России останутся. Иногда их накладывают просто потому, что это правильно. Болезненные они для России или нет, а это надо продолжать делать. И все понимают: на то, чтобы санкции принесли реальные серьезные последствия, уйдет много лет. Поэтому остается надеяться на неожиданные события в России. Ну а также быть терпеливыми", - подытожил Макфол.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.

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Новость в спецтеме:Отравление в Солсбери
Россия санкции против России Майкл Макфол отравление Скрипалей
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