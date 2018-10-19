В России указали на виновных в падении ракеты-носителя "Союз-ФГ"

"Союз-ФГ" упал из-за человеческого фактора / Фото: REUTERS

Комиссия "Роскосмоса" обнародовала предварительные результаты расследования аварии космического корабля "Союз-ФГ", который совершил аварийную посадку сразу после взлета.

РИА Новости со ссылкой на источник в Байконуре утверждает, что в повреждении датчиков ракеты-носителя виноваты специалисты, осуществившие сборку.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — заявили журналистам чиновники, имеющие отношение к расследованию.

Эксперты заявили, что следствием изъяты "бортовые" журналы, в которых указаны фамилии сборщиков. Доклад с указанием результатов расследования будет публично представлен в течение недели.

Предварительно сообщается, что вероятной причиной крушения ракеты-носителя стала ошибка при креплении боковых блоков с помощью подъемного крана. Из-за аварии были временно приостановлены пуски российских "Союзов" к Международной космической станции.

Напомним, 11 октября произошла авария во время запуска пилотируемого корабля Союз с космодрома Байконур. Аппарат с космонавтами совершил аварийную посадку на территории Казахстана.

Позже появилась информация, что ракета "Союз-ФГ" была оснащена произведенной в Украине системой управления.