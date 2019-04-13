В Крыму РФ задумала новую "стройку века": стали известны детали

13 апреля 2019, 11:57

В Крыму планируют построить мост через Севастопольскую бухту.

Севастополь
В Севастополе планируют построить новый мост / Reuters

Россия планирует построить в аннексированном Севастополе мост через Севастопольскую бухту, а также рокаду.

Кроме того, в Крыму может быть реализован проект строительства южного автомобильного обхода Симферополя, а также отремонтирована трасса, соединяющая крымскую столицу с Ялтой и Севастополем.

По словам главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, дорогу расширят и построят на ней 22 транспортные развязки.

Как пишет Коммерсант, в Минэкономразвития РФ оценивали дополнительные вложения в строительство в 200 млрд рублей.

Напомним, ранее старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар заявил, что построенный РФ мост через Керченский пролив может быть снесен.

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Крым мост Севастополь
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