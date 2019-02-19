Журнал National Geographic назвал аннексированный Севастополь "субъектом РФ"

В февральском номере журнала National Geographic Россияаннексированный РФ Севастополь назван "субъектом Российской Федерации и местом крещения Руси".

"Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России", - сказано в опубликованном материале.

"Это же насколько надо любить деньги. Чуть не стошнило, если честно", - написал Ernest Mezak, публикуя фото журнала.

Ранее французское информагентство AFP опубликовало в Twitter карту, на которой аннексированный Крым обозначен как территория России.

Напомним, Госдума РФ натравила прокуратуру на Apple из-за карты с украинским Севастополем.