США передали ВСУ новую партию боевой техники

Американские броневики в Украине / @poroshenko

В настоящее время в Одессе разгружаются 35 боевых машин Humvee, из которых 20 бронированных, а еще и 15 машин медицинского обеспечения.

Как сообщил министр обороны Степан Полторак, техника будет направлена в боевые подразделения.

По его словам, США в последнее время предоставили Украине военную помощь на более чем 400 млн долларов.

Он подчеркнул, что вся предоставленная помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

"Это противотанковые средства Javelin, современные средства радиосвязи, средства артиллерийской разведки, радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, беспилотные летательные аппараты", - сообщил Полторак.

Он подчеркнул, что вся предоставленная помощь сразу направляется непосредственно в боевые подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения.

Вместе с тем, по мнению министра обороны, Украина не может построить сильную армию за счет партнеров, нужно развивать собственный ОПК.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата в Главреде подчеркнул, что появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе.