Украинская армия получила от США 40 медицинских внедорожников Hummer

Воины Вооруженных сил Украины сертификаты на 40 единиц медицинских автомобилей Hummer, поступивших из США.

Посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что с первого дня независимости Украины и в течение последних лет, после вызванной Россией агрессией, Соединенные Штаты поддерживают Украину в защите ее суверенитета.

"Ведь здесь, в Яворове, подготовка продолжается. Совместно силы США, Украины и стран-союзников работают бок о бок над созданием программы всесторонней подготовки. И это лишь одна из частей помощи в размере 800 миллионов долларов, которая предоставляется США для Украины в целях подготовки и боевого оснащения", — отметила она.

Йованович отметила, что сегодня официально передаются 40 современных автомобилей, оборудованных для медицинской помощи, что позволит повысить уровень реагирования и готовности.

В свою очередь, президент Петр Порошенко поблагодарил присутствующего на мероприятии исполнительного вице-президента компании AM General по вопросам международных оборонных программ Лоуренса Платта "за этот вклад".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина модернизирует американские броневики по технологии США.