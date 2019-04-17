Московский суд продлил арест четырем украинским морякам

Украинские моряки / Новая газета

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 июля арест первой группе из четырех украинских моряков, которых российские пограничники задержали во время инцидента в Керченском проливе.

Как пишет Новая газета, судья Сергей Рябцев удовлетворил ходатайство представителей ФСБ о продлении ареста на три месяца капитану артиллерийского катера "Бердянск" Роману Мокряку, матросам "Никополя" Андрею Опрыску и Сергею Цыбизову, а также матросу буксира "Яны Капу" Евгению Семидоцкому.

Напомним, 16 апреля, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против Российской Федерации временных мер для немедленного освобождения захваченных россиянами в Черном море 24 украинских моряков, которые были на трех судах военно-морских сил Украины.

В МИД РФ ответили, что у Международного трибунала ООН нет юрисдикции для рассмотрения дела в отношении нападения РФ на украинских моряков в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Российские пограничники также обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.