В РФ отреагировали на иск Украины в Международный трибунал ООН

17 апреля 2019, 08:30

В МИД России считают, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

МИД России
МИД России / Интерфакс

В МИД РФ заявляют, что у Международного трибунала ООН нет юрисдикции для рассмотрения дела в отношении нападения РФ на украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента", в частности,  в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров", - утверждают в российском министерстве.

Также в МИД РФ заявили, что "не усматривают в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания. ".

В российском ведомстве утверждают, что процессуальные права украинских моряков "неукоснительно соблюдаются". "Они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности", - отмечают в МИД РФ.

Также в ведомстве считают, что международное судебное разбирательство "не должно препятствовать уголовному расследованию, ведущемуся в Российской Федерации, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа".

МИД РФ призвал украинскую сторону "вместо инициированного ею судебного разбирательства провести такую консультацию (относительно урегулирования вопроса захваченных РФ моряков – ред.) между сторонами".

Напомним, 16 апреля, Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) насчет применения против Российской Федерации временных мер для немедленного освобождения захваченных россиянами в Черном море 24 украинских моряков, которые были на трех судах военно-морских сил Украины.

Как известно, 25 ноября 2018 года во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

Российские пограничники также обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу. В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

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