"Взлет температуры": народный синоптик дал прогноз по Украине на май

В начале мая в Украине будет тепло, спрогнозировал народный синоптик

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в первые дни мая будет 19-21 градус тепла, 2 числа вероятен дождь.

В нашей стране 6 мая ожидается первая волна похолодания после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля), рассказал эксперт Народной правде.

По словам собеседника, 6-7 мая снова придет тепло, и температура воздуха сразу взлетит — превысит 20 градусов.

"…Согласно расчетам, снижение температуры после Пасхи приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни. Из-за поздней Пасхи самой холодной волной является первая, то есть та, которая через полторы недели…", — отметил он.Читайте такжеСиноптики назвали области Украины, которым грозят сильные заморозки

Ранее Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово.

Напомним, синоптик Украинского гидрометцентра Любовь Радкевич прогнозировала, что 21 апреля — будет отмечаться Вербное воскресенье, запланирован второй тур выборов президента Украины 2019, ожидается хорошая погода.