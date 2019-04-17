Стало известно, сколько территории Донбасса ВСУ отвоевали с начала ООС

Сергей Наев / УНИАН

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о том, что с момента начала операции ООС бойцы и офицеры ВСУ возвратили под контроль Украины 20 квадратных километров оккупированной боевиками территории Донбасса.

Такую информацию он озвучил в интервью ВВС Украина. По словам Наева, украинская армия сумела продвинуться в глубину некоторых участков линии фронта на дистанцию в два-пять километров.

"Мы восстанавливаем ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями – то есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасные условия для гражданских", – подытожил генерал.

Напомним, ранее Сергей Наев предупредил страны Европы об угрозе для них со стороны агрессивного кремлевского режима Владимира Путина.