"Перевес на стороне РФ": Наев признал, что ВСУ не справятся с полномасштабным вторжением России

В ВСУ оценили вероятность вторжения России / 24tv.ua

ВСУ не справятся с полномасштабной российской агрессией, при этом успех будет зависеть от участия союзников и международных партнеров Украины, заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Как подчеркнул он в интервью Фактам, по численности и вооружению перевес на стороне российской армии.

"Потому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от стойкости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально можно справиться только сообща", – сказал он.

Напомним, ранее постпред Украины в ООН назвал численность российских военных в ОРДЛО.