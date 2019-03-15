Киев обвинил Москву в подготовке наступления с моря

15 марта 2019, 20:18

Единственным решением проблемы, считает Алексей Макеев, является введение антироссийских санкций.

Керченский пролив
Керченский пролив / maritime-zone.com

Инцидент в Керченском проливе является предпосылкой для нападения на Украину с моря.

Об этом заявил глава политдепартамента МИД Украины Алексей Макеев, передает ТСН.

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы", - сказал Макеев.

По его словам, что единственным решением проблемы является введение антироссийских санкций.

"Поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию", подчеркнул Макеев.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Украина Керченский пролив Азовское море
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