Политолог назвал возможные компромиссы ради окончания войны на Донбассе

Война на Донбассее / Цензор.нет

Ради окончания войны на Донбассе, Украина может пойти на компромиссы, которые будут касаться определенной автономии Луганской и Донецкой областей, но не федерализации Украины. Об этом заявил политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на "Главред".

"Если мы пойдем на те условия, которые предлагает Россия, то для нас это будет означать возвращение Донбасса на конфедеративных началах. Вспомните карту, показанную в фильме "Слуга народа-3" - так мы дойдем до княжества Троещина. Последствия этого будут разрушительными для Украины", - считает Золотарев.

По его словам, Донецкой и Луганской области может быть предоставлена ​​определенная самостоятельность, гуманитарная децентрализация, амнистия и частично децентрализация правоохранительной системы - вот это и есть границы компромисса.

"Но нельзя полностью соглашаться на те условия, на которых настаивает Россия, потому что в таком случае она будет иметь "блокирующий пакет" в государстве Украина. А Украина так очень быстро превратится в открытое акционерное общество. И не будет никаких гарантий, что это не приведет к распаду государства", - уверен политолог.

Ранее эксперт объяснил, почему при Порошенко ситуация на Донбассе заморозится.