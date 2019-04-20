Танки, Грады и пушки: боевики стянули тяжелую технику к линии разграничения на Донбассе

Вражеские танки на Донбассе / РБК-Украина

На временно оккупированной территории Донбасса беспилотник ОБСЕ,неподалеку от поселка Широкая Балка, 12 апреля зафиксировал два миномета 2Б14 Поднос калибра 82 мм., а 13 апреля было зафиксировано два танка Т-72, которые находились в жилом районе поселка Сосновское.

Кроме того, вблизи территории бывшего аэропорта Луганск миссией ОБСЕ было зафиксировано семь РСЗО БМ-21 Град, семь самоходных гаубиц 2С1 и пять гаубиц 2А65 Мста-Б и пять Д-30 Лягушка, а также на территории бывшего аэропорта семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35, рассказала украинская сторона Совместного центра контроля и координации.

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Как сообщили в пресс-центре ООС, 15 апреля миссия ОБСЕ зафиксировала семь танков Т-72 и шесть зенитных ракетных комплексов 9К35 на территории бывшего международного аэропорта Луганск и четыре танка Т-72 вблизи населенного пункта Свободное на юг от Донецка. В отчете подчеркивается, что вооружение зафиксировано в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

Напомним, ранее в ОБСЕ рассказали, как Россия стягивает войска к границе Украины.