ОБСЕ: Россия стягивает войска к границе Украины / Крым.Реалии

Россия стягивает войска к украинской границе.

В частности, речь идет об участке госграницы в Луганской области, сообщил генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев. Согласно отчету ОБСЕ, у населенных пунктов Мирное и Круглик в Луганской области уже зафиксировали 44 танка.

"Российская Федерация сейчас усиливает свои военные части. Есть четкие данные, что на полигоны Кадамовский и Кузьминский прибыли новые батальоны тактической группы", – заявил Наев.

В свою очередь украинские военные занимаются разведкой. В случае наступления они готовы дать отпор. И, в частности, уже обезвредили вражеский беспилотник.

Ранее военный эксперт рассказал о боеспособности сил "Л/ДНР". На Донбассе боевики могут только поддерживать видимость линии фронта, полагает эксперт.

Напомним, Россия начала стягивать войска в Крым. По словам главы Минобороны РФ, создано оперативное командование в дальней морской зоне.

Генерал-разведчик оценил вероятность атаки России на Одессу. Атака РФ на украинский город может спровоцировать глобальную войну, полагает эксперт.

А оборонный эксперт пояснил, почему РФ сама заняла позицию проигравшего. Последние 10 лет Москва продолжает пользоваться решениями, актуальными во времена холодной войны.