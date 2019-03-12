"Вся их мощь – миф и пропаганда": оборонный эксперт пояснил, почему РФ сама заняла позицию проигравшего

БТР на выставке в России. Почему РФ сознательно заняла позицию проигравшего в гонке вооружений / rae2015.ru

Россия получила от СССР в наследство статус военной сверхдержавы – но стремительно теряет его в условиях современно гонки вооружений.

Об этом заявил аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен. Он отметил, что советский потенциал не вечен и уже скоро исчерпается.

"Средства массовой информации часто описывают способность России выбивать всю электронику противника "простым нажатием кнопки". Ходят слухи о непроницаемых куполах, окружающих их собственные войска в Сирии, недоступных для разведки и нападения. Но это в основном миф, преувеличение и пропаганда со стороны российской армии и промышленности", – пишет Кьеллен.

Читайте также"Военное пугало": в Польше шокированы вооружением Калининградской областиТо, что последние 10 лет Москва продолжает пользоваться недорогими и доступными решениями, актуальными во времена холодной войны, эксперт объяснил неспособностью России "идти в ногу с развитием военных технологий Запада". И в этом ситуации РФ сама сознательно заняла "позицию проигравшего".

"Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние 10 лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего", – констатировал аналитик.

Как сообщалось, Россия и Китай будут совместно производить 40-тонный вертолет. Для военного использования тяжелый вертолет может перевозить войска, бронетехнику, артиллерию и ракеты.

The Washington Post сообщал, что производители "Калашникова" создали революционный беспилотник. Его преимуществами являются скрытый запуск, высокая точность выстрела и бесшумность.

В то же время сообщалось, что модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО "Меридиан" им. С.П Королева ", успешно прошел испытания на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины.

Напомним, компания Science Technology из Саудовской Аравии вместе с партнерами из Южной Кореи, США и Украины приступила к разработке нового беспилотного бомбардировщика.