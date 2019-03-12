Россия и Китай будут совместно производить 40-тонный вертолет

12 марта 2019, 03:40

Страны договорились производить до 200 новых тяжелых вертолетов.

Вертолет
Вертолет / Global Times

Россия и Китай до 2032 года совместно начнут массовое производство тяжелого 40-тонного вертолета.  За разработку и производство вертолета отвечает Китай, а Россия будет техническим партнером.

"Россия более опытна в разработке трансмиссии, когда речь идет о вертолетах 40-тонного класса. Наша цель в сотрудничестве - учиться на сильных сторонах России и восполнить недостатки", – заявил в комментарии Global Times Ву Симин, главный конструктор Китайского вертолетного института научных исследований и разработок (CHRDI — China Helicopter Research and Development Institute).

Российская государственная корпорация "Ростех" намерена подписать "контракт века" с Китаем о строительстве вертолета "в ближайшие два месяца" после 4-летних переговоров.

По словам Ву Симина, в качестве стратегического проекта сотрудничества между двумя странами, Китай достиг договоренностей с Россией в области технологий, управления и бизнеса.

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Тяжелый вертолет обычно может использоваться для перевозки тяжелых грузов и транспортных средств без использования аэродрома. Для военного использования тяжелый вертолет может перевозить войска, бронетехнику, артиллерию и ракеты. По словам военных наблюдателей, он может перевозить тяжелые инженерные машины в места, где нет возможности добраться в случае стихийного бедствия.

Вертолет может использовать два вида силовых установок — разрабатываемый "Вертолетами России" ПД-12В и украинский двигатель Д-136 производства "Мотор Сич".

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Россия Вертолет Китай производство разработка иносми
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