Производители "Калашникова" создали революционный беспилотник - The Washington Post

Новый малоразмерный боевой дрон производства российского концерна "Калашников" под названием "КУБ-БЛА" может привести к радикальным изменениям в мире военных действий. К такому мнению пришли авторы публикации в The Washington Post.

Эксперт издания сравнил микро-БПЛА от "Калашников" с другой разработкой концерна, известной на весь мир — автоматом АК-47. Эта штурмовая винтовка изменила облик боевых действий во всем мире, и до сих пор остается мощным и наиболее популярным оружием.

Ударный беспилотник от "Калашникова" имеет все шансы повторить успех своего "старшего брата" и произвести революцию, утверждает автор статьи. Российский концерн сможет сделать современные технологии боевого применения дронов доступными, недорогими и надежными.

Читайте также"Калашников" разработал новый автоматРанее концерн Калашников представил кадры испытаний высокоточного ударного беспилотника "КУБ-БЛА" в рамках Международной выставки вооружений и военной техники IDEX-2019 в Абу-Даби. На этом мероприятии Россия продемонстрировала, что является одной из главных стран, производящих беспилотные авиационные системы.

Преимуществами "КУБ-БЛА" являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность, масса полезной нагрузки до трех килограммов. Продолжительность его полета достигает 30 минут, а скорость движения — 130 километров в час как на малых, так и на больших высотах. Ударный беспилотный комплекс успешно прошел испытания и готов к применению.

Ранее сообщалось, что модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО "Меридиан" им. С.П Королева ", успешно прошел испытания на одном из военных полигонов Вооруженных Сил Украины.

Напомним, компания Science Technology из Саудовской Аравии вместе с партнерами из Южной Кореи, США и Украины приступила к разработке нового беспилотного бомбардировщика.