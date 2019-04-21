"Предпочтения толпы": Турчинов оскорбительно поздравил украинцев с Вербным воскресеньем

Турчинов решил совместить поздравления и нравоучения / Reuters

Секретарь СНБО Александр Турчинов в несколько своеобразной форме поздравил соотечественников с Вербным воскресеньем, охарактеризовав их, как "толпу".

В Facebook Турчинов напомнил библейскую притчу о том, как Иисус Христос въезжал на осле в Иерусалим и люди его восторженно приветствовали. А уже спустя несколько дней требовали его распятия.

"Эта история свидетельствует о тщетности, неустойчивости и условности человеческих предпочтений и симпатий толпы, которые за считанные дни могут превратиться в раздражение и ярость", - подчеркнул он.

Турчинов пояснил, что не просто так привел историческую справку, поскольку считает, что с тех пор ничего не изменилось.

Читайте также"Им нужна новая кровь и плоть". Жена Турчинова резко высказалась против пропаганды ЛГБТ"Как и две тысячи лет назад, так и сейчас большинство людей лелеет надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду. Победить жестоких внешних врагов не ценой единения, сверхусилий и потерь, а странным образом — "убедительными обещаниями" и харизмой очередного лидера", — добавил он.

Политик подчеркнул, что люди ждут изменений, но не прилагают к этому усилий.

Очевидно, проведя параллели с выборами, Турчинов написал, что удовлетворения своих прихотей "толпа" не получит и будет требовать расправы.

Напомним, Турчинов ранее заявлял, что Российская Федерация ведет активную подготовку к полномасштабным военным действиям на европейском материке.