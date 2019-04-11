Турчинов в деталях рассказал, как Россия готовится ко всеевропейской войне

Александр Турчинов / сайт СНБО

Российская Федерация ведет активную подготовку к полномасштабным военным действиям на европейском материке.

С таким заявлением в четверг, 11 апреля, выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил (в рамках XII Киевского форума безопасности).

"Наибольшая опасность заключается в том, что Россия не останавливается на захваченных оккупированных территориях. Мы видим, как в последние годы очень быстро развивается (российская) военная инфраструктура вдоль украинской границы", − заявил он.

Читайте такжеВслед за Крымом Россия хотела "оттяпать" Киев и вернуть "марионетку-Януковича" - ТурчиновСогласно озвученным Турчиновым данным, к востоку от украино-российской границы дислоцируется 8 армия ВС РФ, к северу – 20-я армия ВС РФ. Более того, в ближайшем резерве российские генералы держат 1-ю танковую армию, а также 49-ю и 58-ю общевойсковые армии.

"Для обеспечения наступления, которое готовится, я подчеркиваю - готовится Российской Федерацией, будут использоваться 6 и 4 армии Военно-космических сил ВС РФ: они разместили вдоль нашей границы восемь ракетных бригад. Для наступления на возможном театре военных действий в Украине готовятся четыре дивизии и пять бригад Воздушно-десантных войск ВС РФ, пять бригад и один полк морской пехоты", − перечислил секретарь СНБО.

Однако, по словам Турчинова, даже такое количество войск и техники, в Кремле, очевидно, считают недостаточным, поскольку недавно появилась информация о том, что в Южном военном округе начали формировать еще шести резервных- т.н. казацких дивизий.

Напомним, ранее Александр Турчинов написал эссе о России и россиянах, в котором напирал на их "хамство, жестокость, озлобленность" - со ссылкой на цитаты классиков российской литературы, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. До этого секретарь СНБО Украины рассказал о том, что в Кремле "трусливо прячутся за ядерный потенциал", угрожая при этом уничтожить цивилизованный мир,