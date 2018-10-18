"Трусливо прячутся за ядерный потенциал": Турчинов прокомментировал "угрозы" России

Турчинов считает, что в России струсили / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает заявление Государственной думы РФ об обострении ситуации в Украине показателем чрезмерной агрессивности и трусости Москвы.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украины, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к авторам", - цитирует чиновника пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, заявление Кремля связано с утраченными надеждами на возможность реванша пророссийский сил на предстоящих выборах в Украине.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в Украине нет и не может быть обострения, оно происходит лишь в головах политического руководства России.

Напомним, что 18 октября Госдума РФ единогласно приняла заявление в связи с обострением ситуации в Украине, в которой российские депутаты призвали остановить "превращение Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом".

Как ранее сообщалось, Георгий Тука охарактеризовал принятое Государственной Думой России заявление "Об обострении ситуации в Украине" можно охарактеризовать, как нечто неадекватное.