"Мракобесов коробит": Тука оценил реакцию Госдумы РФ на томос

18 октября 2018, 20:29

Чиновник полагает, что Кремль на религиозной почве охватила паранойя.

Георгий Тука
Георгий Тука считает, что реакция России подпадает под психотерапевтический диагноз / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что автокефалия вызвала нездоровую реакцию в России.

В комментарии InfoResist он подчеркнул, что принятое Государственной Думой России заявление "Об обострении ситуации в Украине" можно охарактеризовать, как нечто неадекватное.

"У меня такое впечатление, что это параноидальная реакция на ближайшее получение автокефалии церковью. Мракобесов коробит от томоса", - сказал Тука.

Аналогично, по мнению чиновника, Россия реагирует на вероятность признания террористических "ДНР" и "ЛНР".

"Такие тезисы звучат уже не впервые. Это не что-то новое в риторике некоторых товарищей. Возможно, сейчас будет очередное осеннее обострение этих психопатов. Не исключаю этого. Ну, а главный директор цирка на эту тему ещё не высказывался. Поэтому, что у него в голове, предсказать тяжело", - сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы православных точно так же, "как везде защищает интересы русских и русскоговорящих".

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Россия комментарий Георгий Тука автокефалия УПЦ Томос УПЦ
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