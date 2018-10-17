Как Россия будет "защищать" православных в Украине

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

17 октября 2018, 10:11

Если ситуация выйдет из-под контроля, например, если на улицах прольется кровь, то можно будет ожидать развертывания любых силовых сценариев на религиозной почве.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Новая газета

У Путина поспешили заявить, что Россия готова политико-дипломатическими мерами защищать интересы православных в Украине, если Киеву "не удастся удержать ситуацию в правовом поле". Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы православных точно так же, "как везде защищает интересы русских и русскоговорящих".

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуКак расценивать такое заявление российской стороны? Для России, а точнее – для Кремля, важно, чтобы сохранялся инструмент влияния так называемого "русского мира" в виде Русской православной церкви на территории Украины. Понятно, что в понимании Москвы эта русская церковь на территории Украины должна обладать необходимым инструментарием и ресурсом, чтобы она не поддавалась ущемлениям, а, наоборот, чтобы власть способствовала деятельности и давала "зеленый свет" для развития этой церкви. А далее через эту церковь и священников этой конфессии Москва рассчитывает проводить дальнейший курс на удерживание в русскокультурном пространстве граждан Украины и, таким образом, создавать вызовы и угрозы национальной безопасности Украины.

Потому, конечно же, Кремль будет делать все возможное, чтобы инспирировать межконфессиональный конфликт в Украине. Уже сейчас мы слышим во многих храмах Московского патриархата заявления отдельных священников о том, что "прольется большая кровь", что Томос и автокефалия – это "рука дьявола", что "брат пойдет на брата", что "будут забирать храмы", что "будет на этой почве война" и так далее.

Идет целенаправленное нагнетание напряженности по всему периметру Украины, особенно на юге страны в зонах нестабильности, где наиболее сильно российское влияние.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: готова ли Украина к большой игреБезусловно, все это – повод для беспокойства Украины. Наши специальные органы должны на это жестко реагировать, несмотря на все заявления о свободе вероисповедания. Потому что сейчас речь идет не о религии, вере или боге, а, в первую очередь – о государственной безопасности и угрозах территориальной целостности, суверенитету и правам граждан Украины. Потому нужна четкая и жесткая реакция украинской власти.

Можно даже не сомневаться, что Россия будет всячески пытаться дестабилизировать ситуацию, пытаться влиять на решения объединительного собора Украинской поместной православной церкви, будет пытаться его сорвать. Очевидно, что Москва с помощью "пятой колонны" в Украине в виде "Оппозиционного блока" будет пытаться провести "марши несогласных", приверженцев Московского патриархата. Очевидно также, что развернется кампания за сохранение названия "Украинская православная церковь Московского патриархата", чтобы не допустить ее переименования, а также, чтобы не были приняты никакие законодательные акты, которые бы могли бы нанести ущерб интересам РПЦ в Украине.

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?Такие меры Россия может инспирировать и осуществлять в Украине…

И, безусловно, если случится какое-либо обострение или ситуация выйдет из-под контроля, например, если на улицах прольется кровь, не дай бог, то можно будет ожидать развертывания любых силовых сценариев в Украине на религиозной почве.

Надеюсь, что украинская власть понимает все последствия подобных действий и будет на это оперативно реагировать, как это было, к примеру, во время неудачной провокации возле Киево-Печерской лавры.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог, специально для "Главреда"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
УПЦ МП РПЦ Владимир Путин Дмитрий Песков Виталий Кулик защита русскоязычных автокефалия УПЦ Томос УПЦ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:22
Рыбное суфле, говядина, йогурты: в России обнародовали меню Сенцова
11:21
Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Киеве Видео
11:16
Глава Минкультуры Нищук потребовал проверить все иконы с ценностями в храмах УПЦ МП
10:42
"Говорить тяжело": идеолог "русской весны" пожаловался на "паршивое" здоровье
10:41
Девушка дня Instagram: яркая модель с необычной внешностью Райли Расмуссен Фото
10:16
Вокалистка известной российской рок-группы сообщила об избиении в Москве
10:15
"До полна зерна": На Сумщине разорвало элеватор и засыпало кукурузой дома - опубликованы фото Фото
10:11
Как Россия будет "защищать" православных в Украине мнение
09:50
Немецкий эксперт рассказал о просчете РПЦ по автокефалии украинской церкви Видео
09:48
"С небес на землю": Маска на три года выгнали из компании Tesla
09:25
"Замечательная!": Надежда Мейхер позировала без макияжа, опубликовано фото
09:00
"Не нуждается в отправке в реанимацию": в России рассказали о состоянии Сенцова Видео
08:40
Стинг назвал условие, при котором не будет выступать в России Видео
08:37
Перекрутить фарш назад невозможно: что будет с Украиной после президентских выборов мнение
08:15
Аналитик спрогнозировал, что будет с курсом доллара к концу осени Видео
07:50
Триумф в Лиге Наций: Шевченко оценил игру сборной Украины против Чехии Фото Видео
07:25
Крушение истребителя Су-27: погиб украинский полковник Видео
07:13
Крах православного рейха: как Москва может потерять еще и Беларусь мнение
06:58
"Боже, дай нам больше по*изма": Шнуров сочинил матерный стих про "православный раскол"
06:58
"Цвет настроения — желтый": Наталья Могилевская похвасталась осенним фото Видео
06:34
Путин утвердил стратегию на выборы в Украине мнение
06:31
Автокефалия УПЦ: политолог назвал главную цель Запада в Украине
06:05
Американская модель снялась с голой грудью для мужского глянца: опубликованы фото Фото
05:32
Стало известно, какой сладкий продукт полезен для печени Видео
05:04
"Очень необычно и игриво": украинская телеведущая покорила горячей фотосессией Фото
04:33
Психолог посоветовала, как избавиться от страха "что скажут люди" Видео
03:57
В Facebook будут бороться с фейками во время выборов в США - Reuters
03:18
Кусочек льда вместо конфеты: экс-Nikita взбудоражила воображение фанатов Видео
02:52
Матиос назвал возможную причину взрывов на арсенале под Ичней Видео
02:15
Медики рассказали, в каких позах можно заниматься сексом с беременными
00:38
Американец в Су-27 изучал психологию вероятного противника - экс-депутат ВР Украины
16 октября, вторник
23:59
Лига Наций: Украина - Чехия 1:0
23:49
В Ивано-Франковске детей нарядили в костюмы куриного филе
23:09
Эксперты рассказали, какими вредными привычками сильнее всего страдают женщины
22:59
Беларусского священника наказали за критику Патриарха РПЦ Кирилла
22:28
Экс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофой
22:22
В Киев с проверкой трат на "оборонку" нагрянули аудиторы Трампа - СМИ
22:12
Москва заявила о готовности выйти из Совета Европы
21:54
В Чехии задержали группу россиян по обвинению в хакерской атаке на МИД
21:31
"Дышащие на ладан ржавые самолеты": в России обругали Су-27 ВВС Украины
21:17
США отреагировали на сообщение о гибели американского пилота при крушении Су-27
20:53
"Крутить начало еще над селом": очевидцы рассказали о моменте падения Су-27 - фото Фото
20:47
Опубликовано видео с места крушения Су-27 под Винницей Видео
20:21
Прокуратура начала расследование падения Су-27 в Винницкой области
20:13
Турецкая православная церковь подала в суд на Варфоломея из-за автокефалии УПЦ
19:54
Рада окончательно сняла с эксплуатации Чернобыльскую АЭС
19:37
Россия перебрасывает в Азовское море еще два корабля погранохраны ФСБ
19:16
Генштаб ВСУ удалил информацию о гибели американского летчика при крушении Су-27
18:44
Стало известно имя задержанного во Франции "мертвого" украинского коррупционера
18:33
Крушение Су-27: найдены обломки самолета, оба пилота погибли
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять