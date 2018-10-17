Как Россия будет "защищать" православных в Украине

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Новая газета

У Путина поспешили заявить, что Россия готова политико-дипломатическими мерами защищать интересы православных в Украине, если Киеву "не удастся удержать ситуацию в правовом поле". Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать интересы православных точно так же, "как везде защищает интересы русских и русскоговорящих".

Читайте такжеПочему украинцам рано радоваться долгожданному ТомосуКак расценивать такое заявление российской стороны? Для России, а точнее – для Кремля, важно, чтобы сохранялся инструмент влияния так называемого "русского мира" в виде Русской православной церкви на территории Украины. Понятно, что в понимании Москвы эта русская церковь на территории Украины должна обладать необходимым инструментарием и ресурсом, чтобы она не поддавалась ущемлениям, а, наоборот, чтобы власть способствовала деятельности и давала "зеленый свет" для развития этой церкви. А далее через эту церковь и священников этой конфессии Москва рассчитывает проводить дальнейший курс на удерживание в русскокультурном пространстве граждан Украины и, таким образом, создавать вызовы и угрозы национальной безопасности Украины.

Потому, конечно же, Кремль будет делать все возможное, чтобы инспирировать межконфессиональный конфликт в Украине. Уже сейчас мы слышим во многих храмах Московского патриархата заявления отдельных священников о том, что "прольется большая кровь", что Томос и автокефалия – это "рука дьявола", что "брат пойдет на брата", что "будут забирать храмы", что "будет на этой почве война" и так далее.

Идет целенаправленное нагнетание напряженности по всему периметру Украины, особенно на юге страны в зонах нестабильности, где наиболее сильно российское влияние.

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: готова ли Украина к большой игреБезусловно, все это – повод для беспокойства Украины. Наши специальные органы должны на это жестко реагировать, несмотря на все заявления о свободе вероисповедания. Потому что сейчас речь идет не о религии, вере или боге, а, в первую очередь – о государственной безопасности и угрозах территориальной целостности, суверенитету и правам граждан Украины. Потому нужна четкая и жесткая реакция украинской власти.

Можно даже не сомневаться, что Россия будет всячески пытаться дестабилизировать ситуацию, пытаться влиять на решения объединительного собора Украинской поместной православной церкви, будет пытаться его сорвать. Очевидно, что Москва с помощью "пятой колонны" в Украине в виде "Оппозиционного блока" будет пытаться провести "марши несогласных", приверженцев Московского патриархата. Очевидно также, что развернется кампания за сохранение названия "Украинская православная церковь Московского патриархата", чтобы не допустить ее переименования, а также, чтобы не были приняты никакие законодательные акты, которые бы могли бы нанести ущерб интересам РПЦ в Украине.

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И, безусловно, если случится какое-либо обострение или ситуация выйдет из-под контроля, например, если на улицах прольется кровь, не дай бог, то можно будет ожидать развертывания любых силовых сценариев в Украине на религиозной почве.

Надеюсь, что украинская власть понимает все последствия подобных действий и будет на это оперативно реагировать, как это было, к примеру, во время неудачной провокации возле Киево-Печерской лавры.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог, специально для "Главреда"