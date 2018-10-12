Автокефалия УПЦ: у Путина рассказали, как будут защищать интересы православных в Украине

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / фото: obozrevatel.com

Россия намерена защищать интересы православных в Украине "политико-дипломатическим путем", при этом не будет вмешиваться в "межцерковный диалог", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Комментируя решение синода Вселенского патриархата Песков подчеркнул: "Светская власть в России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог, и никогда этого не делала, и не будет этого делать дальше, но поскольку православие является одной из религий, которое исповедуется в РФ, то, конечно, все, что происходит в мире православия, является темой повышенного внимания со стороны государства, но о вмешательстве государства в эти процессы речи идти не может".

Отвечая на вопрос о том, что якобы "радикальные группировки" намерены захватывать храмы УПЦ МП, и как на это будет реагировать Кремль, Песков ответил: "Если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоговорящих, то так же, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и понятная позиция".

Читайте такжеАвтокефалия УПЦ: у Филарета рассказали, что ждет духовенство Московского Патриархата

В то же время пресс-секретарь президента РФ уточнил, что защищать интересы православных в Украине Россия намерена исключительно политико-дипломатическим путем, сообщает УНИАН.

"Мы неоднократно ранее говорили, что мы крайне озабочены тем, что планировалось предпринять шаги, способные внести раскол в православный мир. Мы весьма обеспокоены тем, что эти решения были приняты, и действительно в данном случае полностью разделяем ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ", - добавил Песков.

Накануне Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.