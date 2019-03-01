Убрать из законов всего одно слово: Турчинов нашел оригинальный способ сохранить Украину

1 марта 2019, 18:05

Чиновник призвал строить страну на вечных евангельских ценностях.

Турчинов и прищур
Турчинов нашел оригинальный способ сохранить Украину / Reuters

Секретарь СНБО Александр Турчинов нашел весьма оригинальный способ "сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада" – убрав из украинских законов слово "гендер".

"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь единственно возможный для величия и процветания", – цитирует чиновника Украинская правда.

По его словам, "попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два изначально человеческих пола сотней вымышленных гендеров противоречат нашей Конституции, христианской морали и являются наступлением на традиционные для нашей страны ценности".

Читайте такжеТурчинов оторвался от реальности"Крепкая полноценная семья, способная родить детей, – сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее нашей страны", – уверен секретарь СНБО.

Турчинов убежден, что "прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп".

"Мы должны убрать идеологемы из наших законов, восстановив использование термина "пол" вместо навязанного нам искусственного термина "гендер", – призвал глава СНБО.

Ранее эксперт посоветовал, как увеличить численность населения. В Украине постоянно проживает сейчас около 35 млн реального населения.

Как сообщил Госстат, всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году. Подготовительным этапом к этому будет пробная перепись в определенных районах Киева и области в декабре 2019 года.

Прежде чем заняться проблемами демографии и морали общества, секретарь СНБО уже проявил себя как новатор в сфере разрешения вопросов инфраструктуры. Так, в августе 2018 года Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами. Секретарь СНБО отметил, что "небу не нужен ямочный ремонт". Турчинов убежден, что "прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп".

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Украина закон гендер Александр Турчинов
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