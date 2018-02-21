Бесполый человек впервые появился на обложке модного глянца

Впервые за историю глянцевых журналов на обложку поместили фото модели нейтрального пола. На такой шаг решилось глянцевое издание Diva.

Райан Дав считает, что гендер является социальным конструктором, и предпочитает называть себя "оно", - об этом пишет The Independent.

Это не первая модельная работа Дав, его снимали для других изданий, среди которых Vogue, Elle и Cosmopolitan. Модель позировала в белье, как для женщин, так и для мужчин.

"Я польщено и надеюсь, что на обложках журналов появятся еще больше самых разных личностей. Я всегда знало то, что знаю о себе сейчас, просто не могло выразить словами. Я — это просто я", - отмечает модель.

Райану Даву 27, и до работы в глянцах, она работала пожарным, и на протяжении 11 месяцев ее коллеги не догадывались, что она - женщина. Ее с детства воспринимали за парня, хотя по биологическим данным, Райан - девушка.

Попала Дав в модельный мир совершенно случайно. Она поспорила с другом, и пошла на кастинг мужского белья Calvin Klein. Но шутка обернулась для девушки контрактом с модным брендом в качестве модели.

Публикация от Rain Dove (@raindovemodel) Фев 20, 2018 в 9:11 PST

Ранее модель-трансгендер позировала для глянца.