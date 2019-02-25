Битва за админресурс: как Порошенко отчаянно пытается подмять под себя МВД

Порошенко хочет взять МВД под контроль / УНИАН

Админресурс деформации выборов зиждется на четырех основных элементах. Первое - это лояльные и прикормленные спецслужбы. Второе - это дрессированная инфраструктура, "покорного" ЦВК Украины. Третье – это коррумпированные или шантажируемые властью местные суды, которые вскоре заработают на полную мощь в борьбе политическими конкурентами Порошенко. Четвертый элемент - это коммерционализированное МВД и полиция.

На самом деле, админресурс на выборах – это сложная временная, тайная, антидемократическая и одноразовая система, которая пронизывает все общество сверху донизу, ради выполнения одной, но важной задачи - повлиять на результаты голосования и не допустить смены власти. Ибо, при смене власти, руководство этих учреждений - основных элементов админресурса, первые теряют власть, собственность, статус, а зачастую и свободу. После выборов они все "разбегаются" по своим "квартирам" - органам власти и ведут обычный бюрократически-коммерческий образ жизни за счет государства.

Читайте такжеСтарый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборовАдминресурс, как система может успешно действовать только при условии наличия слаженной работы всех четырех элементов. Кроме этого, админресурс может работать только на одну политическую силу, представляющую действующую власть - президента Петра Порошенко. Вот почему Банковая делает сейчас все, чтобы связать все эти элементы админресурса в единый эффективный антидемократический механизм деформации волеизъявления украинских избирателей. Отсутствие хоть одного из указанных элементов резко снижает эффективность всего механизма фальсификации выборов, вызывает большие политические риски и социально-политическую напряженность в обществе.

И тут у президента Порошенко, в его борьбе за власть, возникла большая проблема. Министр МВД Арсен Аваков отказывается, с одной стороны, участвовать в фальсификации выборов, а с другой стороны, отказывается уходить со своей должности и уступить место более исполнительному чиновнику.

Против него играет мощная четверка украинских политиков – президент Порошенко, глава СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман и "примкнувший к ним" - спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Что касается Генпрокурора Луценко, то он еще окончательно не самоопределился и пытается выжить в этой жесткой борьбе "всех против всех".

Читайте такжеПорошенко стремительно превращается в БрежневаВ любом случае, возникает закономерный вопрос, неужели у этой "могучей", анти-аваковской четверки не хватает сил и политических ресурсов, чтобы сбросить Авакова с поста министра МВД? Ведь время выборов быстро приближается.

Скорее всего, Порошенко с Аваковым ведет отчаянный торг, которые напрямую затрагивает интересы и других участников этой четверки. Но, главная проблема в том, что в торге с Аваковым у президента Порошенко нет гарантий для выполнения своих обещаний и договоренностей - слишком часто, за эти пять лет, он обманывал, "кидал" своих союзников и политических партнеров.

Даже если Порошенко сейчас победит Авакова, то учитывая традиционную "неуклюжую" кадровую политику, которую демонстрировал Петр Алексеевич на протяжении этих пяти лет своего правления, не будет ли новый министр МВД хуже Арсена Борисовича?

Наконец, самый последний, самый сложный вопрос этой битвы за МВД. Что может сделать президент Порошенко с теми, кто сейчас поможет ему свергнуть Авакова, до начала активной фазы избирательной кампании или второго тура? Есть ли в будущем у Порошенко место и роли для того же Парубия, Турчинова или Гройсмана? И не полетят ли их головы вслед за Аваковым для того, чтобы во втором туре показать, как президент Порошенко решительно сражается с "гидрой элитной коррупции"? Народу такое понравится, особенно перед выборами.